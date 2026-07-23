È stato fermato il minore sospettato di aver ucciso Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo raggiunto da due coltellate nel tardo pomeriggio di ieri. Durante la notte, i carabinieri della compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il giovanissimo, fratello della ragazza investita da Concas alla guida della sua Renault Clio. Confermata, dunque, la versione dei fatti emersa sin dai momenti successivi è raccontata sull’edizione odierna de L’Unione Sarda.

I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del posto dalla vettura apparentemente condotta dalla vittima.

Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella di Lanusei. Il fermato, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, è stato accompagnato nel carcere minorile di Quartucciu.

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