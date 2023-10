La Cisl Ogliastra ha radunato associati e simpatizzanti a Santa Barbara, l’oasi boschiva di Villagrande.

È stata l’occasione per tracciare il bilancio sulla petizione popolare indetta a sostegno della proposta di legge, promossa dalla Cisl, che punta a ottenere la partecipazione organizzativa, finanziaria e gestionale dei lavoratori ai tavoli di amministrazione delle aziende affinché possano essere protagonisti del futuro loro e delle imprese per cui lavorano. In Ogliastra è stato sfondato il tetto delle mille firme, tra cui quelle di diversi sindaci e amministratori locali.

«Abbiamo raggiunto gli obiettivi territoriali prefissati per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge», ha detto Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra. Per il leader sindacale, la festa è stata un «grande successo, una bella giornata che ha visto il coinvolgimento di tutto il gruppo dirigente e di tanti associati e simpatizzanti».

È stata anche l’occasione per visitare il complesso archeologico di S’Arcu ‘e is Forros. Durante l’evento la platea ha ricordato Benvenuto Corda, fondatore e primo segretario della Cisl in Ogliastra, scomparso martedì scorso.

