Ussassai, giornata di festa per i 103 anni di Antonietta MoiLa centenaria ha avuto otto figli e può contare sull’affetto di tredici nipoti e due pronipoti
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Oggi, in occasione del suo 103esimo compleanno, ha avuto accanto tutta la famiglia.
Antonietta Moi, di Ussassai, ha ricevuto anche la visita del sindaco, Chicco Usai, e del maresciallo dei carabinieri, Giovanni Destratis. Nonna Antonietta ha avuto otto figli e può contare sull’affetto di tredici nipoti e due pronipoti.
Donna di profonda fede religiosa, la centenaria di Ussassai gode di buona salute e trascorre il tempo raccontando aneddoti della sua lunga vita, trascorsa prendendosi cura della famiglia e della campagna.