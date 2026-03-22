Oggi, in occasione del suo 103esimo compleanno, ha avuto accanto tutta la famiglia.

Antonietta Moi, di Ussassai, ha ricevuto anche la visita del sindaco, Chicco Usai, e del maresciallo dei carabinieri, Giovanni Destratis. Nonna Antonietta ha avuto otto figli e può contare sull’affetto di tredici nipoti e due pronipoti.

Donna di profonda fede religiosa, la centenaria di Ussassai gode di buona salute e trascorre il tempo raccontando aneddoti della sua lunga vita, trascorsa prendendosi cura della famiglia e della campagna.

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