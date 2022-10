Arzana si prepara a celebrare il Porcino d'oro dopo quattro anni di stop. Il 5 e 6 novembre torna la grande kermesse culturale con un programma ricco di eventi. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Siccaderba presieduta da Raffaele Sestu e dal Comune guidato dal sindaco Angelo Stochino diventa internazionale.

Per undici anni consecutivi il paese aveva ospitato, ogni anno, una regione italiana diversa. L'edizione 2022 vede invece una grande novità: il gemellaggio con la Corsica. Il sindaco di Sartene, Paul Quilichini, arriverà nel cuore dell'Ogliastra con una delegazione.

Si parte il 5 novembre alle 9 con una escursione micologica guidata nei boschi arzanesi a cura della Pro Loco. Alle 11 è previsto l'arrivo della delegazione della Corsica e si allestiranno gli stand. Nel pomeriggio, alle 15.30, verrà inaugurata la mostra Micologica a cura del gruppo micologico Ogliastra, a seguire l'inaugurazione delle mostra "I 12 graffi"di Roberto Zirami. Apriranno gli stand e le cantine arzanesi. Alle 16.30 nella sala polifunzionale Anselmo Contu si terrà la cerimonia ufficiale di incontro tra Sartène e Arzana. La giornata proseguirà con la conferenza del dottor Michele Puxeddu, dell'accademia italiana delle di Scienze Forestali, dal titolo: "La valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi: i funghi". A seguire la cerimonia di consegna del "Trofeo Paolo Pillonca", e la conferenza "La cultura del canto", tenuta dal professor Bachisio Bandinu, presenzieranno il coro Su Nugoresu, il coro di Aggius e il coro corsicano "Amici di Sartene". La giornata si concluderà in musica in piazza con l'animazione del gruppo folk Abbafrida e della Antes Band.

Domenica sei novembre alle 9 si partirà per un'altra escursione micologica. Gli stand, le mostre e le cantine apriranno alle 9.30. Alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Martino si terrà la messa concelebrata dai parroci di Arzana e Sartène, in compagnia del coro di Arbatax. Seguirà la commemorazione dei Caduti in Guerra con la partecipazione del gruppo Tamburini e Trombettieri di Oristano. Alle 12 via alla gara del Porcino d'Oro nel ristorante La Pineta con la regia di Sergio Mei. Alle 15 animazione in piazza con il gruppo folk Abbafrida. Ci si sposterà alle 16 in aula consiliare per la conferenza " L'insularità vista dalla Corsica e dalla Sardegna" con la partecipazione dell'onorevole Michele Cossa, presidente della Commissione speciale insularità. Alle 17 infine si terranno la cerimonia di consegna dell'Oscar della Cucina e la cerimonia di premiazione del Porcino d'Oro 2022.

© Riproduzione riservata