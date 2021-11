Via da oggi ai lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Grazia Deledda a Tortolì.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori è stata disposta dal comando di polizia locale una specifica ordinanza che regola il traffico nel tratto di strada interessato tra via Angius e via Baccasara.

Istituito, in particolare, il divieto di sosta in via Deledda lato destro in direzione via Baccasara nel tratto compreso tra via Angius e via Baccasara, compreso il marciapiede; istituito il senso unico di marcia in via Grazia Deledda a partire dall'intersezione con via Angius in direzione e sino all'incrocio con via Baccasara; istituzione della direzione obbligatoria a destra in direzione via Baccasara, per i veicoli in uscita da via Salinas che si immettono in via G. Deledda; divieto di accesso in via Grazia Deledda intersezione con via Baccasara; direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Baccasara, per i veicoli in uscita dall'area di Servizio Carburanti che si immettono in via Deledda.

Il tratto interessato dal progetto nella sua interezza parte dalla rotonda di via Generale Toxiri, fino al commissariato di Polizia, all'intersezione con via Baccasara, per una lunghezza di 650 metri. Al momento i lavori riguardano il tratto tra via Angius e via Baccasara.

L'intervento si inserisce all'interno di una serie più ampia di opere volute dall'Amministrazione Comunale per riqualificare e rendere più sicure le aree pubbliche.

L'intervento – precisano dal Comune – avrà una durata di circa 120 giorni lavorativi.

