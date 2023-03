Di nomi ne circolano parecchi, ma ancora nessuna ufficialità. A Tortolì le liste elettorali per le Comunali di fine maggio si comporranno nei prossimi trenta giorni. I partiti sono al lavoro per costituire i gruppi. Uno di questi è il Pd, che ha incontrato i commercianti. «Il confronto - ha detto il segretario cittadino, Filippo Cherchi - è stato focalizzato su svariati temi, tra cui l'esigenza di un canale comunicativo della categoria con l’amministrazione, ampiamente condiviso dal circolo cittadino e fortemente ridondante anche negli incontri assembleari, aperti alla cittadinanza e a tutte le categorie imprenditoriali e associazionistiche, che hanno avuto luogo».

Altro tema trattato è stato quello della programmazione degli eventi e della gestione dell’offerta turistica finora ritenuta troppo approssimativa per una mancanza di scelta strategica consapevole verso il turismo, il commercio e i servizi per la crescita della cittadina. «Sono stati tanti i problemi emersi sul piano del decoro urbano e dei servizi, ma anche tanta la disponibilità manifestata a offrire un valido supporto collaborativo per creare e crescere, verso quella che sarà la futura amministrazione, affinché Tortoli abbracci con convinzione la sua naturale vocazione turistica».

Il segretario dem ha annunciato che il circolo si impegnerà a organizzare altri incontri di simili nel prossimo futuro, utili ad avere ben chiare le priorità maggiormente sentite dalla cittadinanza. «Vogliamo che tutti i cittadini - ha aggiunto Cherchi - si sentano pienamente coinvolti nella vita del circolo, perché la comunicazione, il confronto e la critica costruttiva sono fondamentali per la realizzazione di un programma concreto, realistico e fatto a misura del nostro paese». Il segretario dem ha concluso confermando che il Pd è al lavoro per costituire una lista: «Stiamo lavorando alla creazione di una lista civica che sia sinonimo di cambiamento e innovazione, che sia trasparente e che abbia come forza motivante primaria una visione di paese solidale, inclusivo, innovativo con scelte ponderate per portare avanti con convinzione un lavoro di squadra lontano dai personalismi per crescere insieme».

