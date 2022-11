In un murale lungo 432 metri la storia di Tortolì. Franco Mascia, poliedrico artista tortoliese, lo sta realizzando e si emoziona a raccontarlo.

Una Tortolì del secolo scorso, che non c'è più. Con i suoi personaggi noti e la gente comune. L'opera è stata commissionata dal Consorzio Industriale nel muro perimetrale dei vasconi dell'ex Cartiera.

C'è il gruppo folk e l'omaggio al costume tortoliese. C'è la bellezza della costa, ci sono pescatori che riparano le reti, donne che attendono il rientro del marito o del figlio dal mare.

Non potevano mancare i giardini. Tortolì, era rinomata per questo. E allora ecco l'agricoltoreGiovanni Cocco sotto una pianta di fejoa mentre lavora la terra in compagnia del suo amato figlio Pinuccio.

C'è il campanaro Giovanni Cau di fronte alla cattedrale di Sant'Andrea, il pescatore Antonio Brughitta con le bottarghe. La processione in mare di Stella Maris, le feste campestri, il patrono. Le donne che lavano i panni al rio Foddeddu.

Nel murale in progress non mancheranno Monsignor Virgilio, Gigino Nonnis, Efisino Comida, la corsa degli struzzi. Storia e storie di Tortolì.

