Telefoni fissi in tilt con conseguente raffica di disagi. Gran parte delle utenze di Tortolì sono rimaste disconnesse dal mondo per parecchie ore. La telefonia fissa è andata in tilt, lasciando senza segnale un elevato numero di privati e operatori economici. Gli utenti hanno ravvisato i primi segnali anomali poco dopo le 8.

Tra alcuni servizi bancari, postali e sanitari fuori uso, attività commerciali e studi professionali paralizzati, con conseguenti file estenuanti e disagi al banco e agli sportelli, quella di martedì è stata una giornata campale per le pratiche digitali che hanno ormai sostituito quasi completamente quelle tradizionali. All’origine del disservizio un guasto all’apparato elettronico di elaborazione di segnali digitali. Un giorno di blackout è sembrato un’eternità. Nell’era moderna anche un minuto senza connessione urta i nervi.

Da quanto si è appreso, le squadre del gestore dell’infrastruttura di rete fissa sono al lavoro da ore per ripristinare il servizio. Ma il guasto non verrà riparato (almeno) prima di domani mattina.

