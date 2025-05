Il sospetto iniziale degli inquirenti era che si trattasse di suicidio. Ma qualcosa non convinceva i carabinieri del Ris che hanno approfondito il caso e, dopo gli esami scientifici, sono arrivati a una conclusione: l’uomo trovato senza vita era stato ucciso. Oggi, il tenente colonnello del Ris di Cagliari, Andrea Berti, ha simulato le indagini scientifiche relative alla scena del crimine con tanto di manichino ed esami eseguiti con il luminol, composto chimico utilizzato dagli investigatori per rilevare il sangue.

È stata la prima esperienza dimostrativa nelle scuole ogliastrine da parte del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma. Conclusi gli esami, in sala si è sviluppato un processo simulato con gli alunni delle Medie di via Monsignor Virgilio protagonisti sull'esito delle risultanze scientifiche. I ragazzini hanno preso cognizione dei metodi con cui si verifica la presenza di tracce biologiche, dna, impronte di scarpe e impronte dattiloscopiche.

All’incontro, promosso dall’Ordine degli avvocati di Lanusei presieduto da Vito Cofano, ha preso parte anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte. Berti è arrivato in Sardegna a settembre 2023, dopo una lunga esperienza al Ris di Roma, prima come ufficiale addetto e poi, dal 2010, come comandante della sezione di Biologia. Laureato in Biologia all’Università di Pisa ha poi conseguito un dottorato di ricerca e una specializzazione in Biochimica clinica.

© Riproduzione riservata