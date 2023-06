Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Tortolì, dopo le elezioni del 28 e 29 maggio scorsi. La prima assemblea si è tenuta oggi pomeriggio nell'ex Blocchiera Falchi ed è durata 20 minuti. Giusto il tempo di nominare l'esecutivo.

Il vice di Marcello Ladu, 45 anni, sindaco Psd'Az, è Luigi Cardia (48), esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Foro di Lanusei. Il sindaco ha conferito all’avvocato, al debutto assoluto in Consiglio, la delega assessoriale a Bilancio, programmazione, tributi, riscossione, affari generali, stato civile, servizi demografici. A Irene Murru (46), impiegata, che proviene dai banchi dell’opposizione, l’assessorato ai Servizi sociali, Plus, servizio scolastico, volontariato, associazionismo. Rita Cocco (35) è la nuova assessora a Cultura, sport, politiche sociali ed eventi. È titolare anche dell’assessorato al Turismo che a Tortolì mancava da otto anni. Fausto Mascia (57), professione commerciante, che torna in Consiglio dopo quattro anni, è stato nominato assessore con delega a Urbanistica, Suape, edilizia privata, servizi catastali, edilizia popolare e Protezione civile. Vincenzo Nieddu (60) è il nuovo assessore ai Lavori pubblici. La rosa di deleghe comprende anche Opere pubbliche, servizi e impianti tecnologici, manutenzione patrimonio archeologico e identitario.

«Stateci vicino nell’interesse della nostra comunità che abbiamo l’onore di rappresentare», è stato il messaggio all’adunanza. Rinviata alla prossima seduta la nomina del presidente del Consiglio.

© Riproduzione riservata