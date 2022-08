Paralizzata da cinque giorni per una perdita d’acqua, la viabilità in via Monsignor Virgilio a Tortolì torna scorrevole. Stamattina Anas ha riaperto il tratto, all’altezza del Centro Caritas, che era stato chiuso alle 11.30 di venerdì dopo che la pressione dell’acqua aveva deformato la carreggiata.

Sono serviti due scavi, parecchie ore di lavoro e infine un drenaggio sotterraneo per far scorrere l’acqua verso la cunetta. L’interruzione del traffico in quel punto cruciale ha provocato enormi disagi alla viabilità interna, con le deviazioni temporanee verso via Giovanni Paolo II e il parcheggio del poliambulatorio Asl, la cui direzione ieri ha chiuso il varco d’accesso per l’elevato rischio incidenti nel piazzale trafficato soprattutto da utenti fragili.

