All’Ipsia di Tortolì servono interventi di manutenzione urgenti. Sono finalizzati all’ottenimento dell’agibilità finale dell’edificio di Monte Attu, la cittadella scolastica del centro ogliastrino che accoglie tutti gli indirizzi, fatta eccezione per l’Agrario, frequentati da 1.500 studenti.

La Provincia di Nuoro ha stanziato 482mila euro per le opere. Tra gli interventi previsti l’impermeabilizzazione e l’isolamento del solaio, il risanamento di intonaci e tinteggiatura sulle facciate del caseggiato e sulla scala di emergenza.

In più, in alcuni ambienti, dovranno essere sostituiti tutti gli infissi e per l’intero edificio verrà predisposta l’installazione di un impianto fotovoltaico.

