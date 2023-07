Il conto alla rovescia per il riavvio del servizio è iniziato: da domani alle 9 i parcheggi sulle strade di Tortolì saranno di nuovo a pagamento.

Nella cittadina il ticket per la sosta non si paga dal 6 novembre 2021.

I nuovi parcometri sono stati montati e la gestione del servizio sarà più smart. È questa la novità rispetto al passato. I dispositivi offriranno agli utenti la possibilità di acquistare i tagliandi tramite app. Anche perché i vecchi parcometri non accettavano neppure il pagamento con moneta virtuale, e soprattutto un adeguamento agli standard nazionali e stranieri. Sempre da domani sarà attivato anche il servizio di pagamento telematico attraverso l’utilizzo dell’app Easy park. Le tariffe, sia quelle in centro che quelle nella zona mare, praticate dalla Levante sono confermate rispetto a quelle della Project Automation.

Con l’avvento della nuova gestione entra in vigore anche la nuova modalità di utilizzo del parcometro (provvisti di slot per pagamento con carta o bancomat), con inserimento obbligatorio della targa prima dell’erogazione del ticket.

In più, rispetto al passato, i cinque ausiliari del traffico che presteranno servizio per conto della società pugliese non disporranno più dei fischietti come strumento di avviso utilizzato invece con la vecchia impresa d’appalto. Il fischietto è onere esclusivo degli agenti di polizia locale.

Sette le aree di sosta onerosa riservate alle auto: via Monsignor Virgilio (107), corso Umberto (33), via Stazione (19) e le piazze Rinascita (54), Fra Locci (15), Racugno (9) e Serpi (10). Oltre la batteria annuale è prevista quella estiva, sempre a pagamento e riservata alle auto: Orrì (94), Porto Frailis (65) e Basaura (36).

