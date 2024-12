A Tortolì scoppia la condotta idrica durante i lavori per il posizionamento dei cavi per la fibra ottica. Risultato: chiudono le scuole.

L’ordinanza del sindaco, Marcello Ladu, concede due giorni di vacanza inaspettata agli alunni di tutti gli istituti scolastici, da quelli dell’infanzia alle superiori. Il provvedimento, valido da oggi, terrà chiuse le scuole anche domani. Tutte tranne che l’Iti.

Come chiarito dal dirigente Basilio Drago, l’Istituto, che raggruppa i licei Scientifico e Classico, Ragioneria e Industriali, non rientra tra gli istituti scolastici interessati alla chiusura straordinaria perché dotato di cisterna. Chiuse, invece, tutte le sedi dello Ianas.

I disagi sono iniziati stamattina, quando nel quartiere di Monte Attu gli operai dell’impresa incaricata di stendere i cavi per la fibra ottica hanno tranciato i tubi della condotta principale. La rete è andata in tilt lasciando senz’acqua diverse zone della cittadina con conseguenti disagi anche in alcuni centri sanitari. Su indicazione di Abbanoa, che non ha potuto dare tempi certi sulla riparazione, il primo cittadino ha emanato l’ordinanza.

