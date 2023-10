Nelle sue proprietà custodiva 2,5 chili di marijuana, 11 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Un 63enne residente a Tortolì è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le perquisizioni, avvenute tra Tortolì e Girasole, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Lanusei nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e dei reati in genere.

Gli uomini dell’Arma territoriale hanno operato con il supporto delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo dei Cacciatori di Sardegna e con l’ausilio del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro.

La droga è stata rinvenuta anche grazie al fiuto del cane antidroga Brigi. Durante la stessa perquisizione, in un terreno di proprietà dell’uomo a Girasole, è stata accertata la presenza di rifiuti di varia natura e in capo allo stesso, tanto che potrebbero ravvisarsi ulteriori responsabilità penali per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non, creando di fatto una vera e propria discarica non autorizzata.

Inoltre, a seguito di ulteriori controlli sulla posizione contributiva dell’indagato, sono state rilevate omissioni per contributi previdenziali pari a 19.273,88 euro.

L’azione di prevenzione e repressione dei reati e la costante attività di controllo del territorio, attuata dai carabinieri della compagnia di Lanusei, proseguirà nei prossimi giorni senza soluzione di continuità.

