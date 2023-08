È Giuliano Selenu il nuovo presidente del comitato San Gemiliano di Tortolì. È stato eletto oggi pomeriggio dal plenum riunito nei locali attigui alla chiesetta che domina la celebra baia di Porto Frailis.

Cinquant’anni, sposato e padre di due figlie, l’operaio di Tortolì è stato eletto ieri pomeriggio presidente del comitato che celebra il santo vescovo e martire. Per Selenu è la prima volta alla presidenza. Succede a Lorenzo Laconca, dal quale domani sera riceverà la bandiera nel tradizionale rito dello scambio. Selenu ha scelto Paolo Sechi come suo vice.

Con l’appuntamento di domani cala il sipario sulla seconda rassegna de is Festas de sartu cominciate il 18 agosto con San Lussorio. Le manifestazioni, organizzate dai comitati permanenti in collaborazione con la parrocchia di Sant’Andrea, si concluderanno tra due settimane con i festeggiamenti in onore di San Salvatore.

