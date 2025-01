Cinque ufficiali e tre sottufficiali. Sono stati conferiti i gradi ai componenti della compagnia barracellare di Tortolì, di recente costituzione, guidata dal capitano Maurizio Lorrai, 31 anni. La cerimonia di conferimento è stata presieduta dal sindaco, Marcello Ladu, e dal segretario, Adriano Ghiani, classe 1971, 14 anni di servizio in Forestas, inizialmente come operatore e poi come dirigente.

I due tenenti sono Maura Mura (36 anni), laureata in Scienze ambientali e naturali, e William Pierpaolo Pitzalis (48), laureato in Scienze dei servizi giuridici. Due i sottotenenti: Alessandro Betti (39) ed Eugenio Soddu (38). Tre i marescialli: Leandro Piras (39), Giuseppe Aversano (48) e Federico Carmassi (30). Durante il servizio, i cinque ufficiali, a differenza degli altri agenti, hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre quella di agente di pubblica sicurezza rimane invariata per tutti (il gruppo consta di oltre venti figure).

Ufficiali, segretario e graduati percepiscono, oltre al gettone per ora di servizio, un’indennità di comando. Tra i criteri di valutazione utilizzati per individuare ufficiali e graduati sono i titoli di studio, la conoscenza del territorio, del tessuto sociale comunale, patenti, patentini e corsi di formazione. Dopo la delibera del conferimento dei gradi i verbali vanno trasmessi per la ratifica a Prefettura ed Enti locali.

