Schizza del 20 per cento il numero dei senza lavoro. In Ogliastra l’incremento della categoria di persone tra i 15 e i 64 anni è trasversale per genere ed età.

Nel 2022 sono state presentate 4.139 domande di disoccupazione (Naspi), mentre l’anno precedente erano state 3.457. Di fatto 683 persone in più hanno richiesto il sussidio perché inattive nel mondo del lavoro.

Con i dati dell’ultimo osservatorio Istat l’Ogliastra si conferma terra di precariato: dominano i contratti a tempo determinato e i giovani fanno fatica a strappare certezze in ambito lavorativo.

