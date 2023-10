A Tortolì, in vista della stagione delle piogge, l’amministrazione di Marcello Ladu ha dato mandato all’ufficio tecnico di avviare le operazioni di manutenzione del Rio Foddeddu, dall’ex ponte di ferro verso il guado per Orrì.

Mezzi meccanici e operai sono entrati in servizio per rimuovere sterpaglie e arbusti che avrebbero potuto intralciare il deflusso dell’acqua. Le attività di pulizia dell’argine, curate dall’assessorato dei Lavori pubblici guidato da Vincenzo Nieddu, proseguiranno per i prossimi dieci giorni. Potrebbero essere completati entro il 6 novembre, giorno in cui il Foddeddu accoglierà il personale della Protezione civile per la simulazione di un’esondazione.

Le forze in campo si eserciteranno in uno scenario (finto) di tempesta ed elevata emergenza. Intanto sono in corso anche i lavori di manutenzione nei corsi d’acqua a ridosso dei quartieri residenziali di Zinnias e Is Tanas.

© Riproduzione riservata