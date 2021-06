Dopo essersi rifugiato in Spagna, è tornato in Sardegna ma è stato arrestato dai carabinieri di Tortolì. L’uomo, un 50enne di origine marocchina, era destinatario di un provvedimento del gip di Lanusei per ripetute violazioni del divieto di avvicinamento alla moglie, sua connazionale di 48 anni, con anche comportamenti aggressivi.

Nel marzo scorso, accecato dalla gelosia, aveva minacciato la donna brandendo anche oggetti metallici. Lei allora si era rivolta ai militari.

Il 5 maggio scorso il 50enne aveva deciso di tornare in Marocco per evitare di essere limitato nella sua libertà personale, fermandosi in Spagna. Dopo circa un mese, il rientro a Tortolì con nuovi comportamenti violenti.

È stato accompagnato al carcere di Lanusei.

