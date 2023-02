Slittano i tempi di completamento della Nuova Orientale. Valutazioni di impatto ambientale e altre autorizzazioni hanno raggiunto i termini di scadenza.

Così, secondo la Filca Cisl Ogliastra, le due imprese aggiudicatarie dell’appalto non hanno potuto avviare la progettazione esecutiva del troncone Tertenia-San Priamo. Il progetto di massima è vecchio di dieci anni, il finanziamento lo è ancora di più. Di questo passo il cronoprogramma è destinato a sbriciolarsi e il cantiere difficilmente potrà essere inaugurato nel 2025.

«Purtroppo quello che temevamo si è verificato», denuncia Maurizio Piras, segretario territoriale della Filca Cisl. Intanto per il 24 febbraio la Filca ha convocato in assemblea i lavoratori delle imprese impegnate nel lotto Tortolì-Bivio di Cea.

Sotto la lente d’ingrandimento la situazione attuale, con il cronoprogramma aggiornato in forza a una serie di ritardi emersi negli ultimi mesi. Saltate le scadenze originarie di conclusione dei lavori, oltre alle date posticipate (non ultima febbraio 2023), la consegna non dovrebbe avvenire prima dell’estate.

© Riproduzione riservata