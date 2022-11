Un uomo di Tertenia, Davide Deiana, 48 anni, è stato arrestato due volte nel giro di 12 ore dagli stessi carabinieri. È successo a Tertenia.

La Procura di Lanusei gli contesta tre reati, avvenuti tra la tarda serata di ieri e stamattina. Ieri sera il disoccupato, con precedenti, è stato intercettato dai carabinieri della compagnia di Jerzu nel centro abitato di Tertenia al volante di una Fiat Panda verde. I militari l’hanno inseguito e bloccato all’altezza di Migheli, lungo la strada per Sarrala.

L’auto è risultata rubata nei minuti precedenti a Cardedu e per l’uomo, che tra l’altro guidava senza patente, è scattato l’arresto in flagranza. Su disposizione del magistrato di turno, Andrea Schirra, al disoccupato sono stati applicati i domiciliari nell’abitazione di Sarrala. Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno sorpreso il disoccupato in un locale della marina. Avendo violato i domiciliari è stato trasferito in carcere su ordine del magistrato Giovanna Morra. In più all’uomo è stato contestato anche il tentativo di estorsione nei confronti di una donna del posto che ha denunciato tutto ai carabinieri.

Oggi pomeriggio l’indagato, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, è comparso davanti al giudice Nicole Serra per il processo per direttissima che si è celebrato in ordine al reato del furto dell’auto. L’arresto è stato convalidato e l’uomo resta rinchiuso nel carcere di Lanusei.

