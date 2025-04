Tronchi, chiodi e copertoni in strada per bloccare la circolazione. Alle 3 della scorsa notte un commando ha assaltato l’ufficio postale di Talana, aprendo la porta con una smerigliatrice.

Scattato l’allarme, in paese sono arrivate, a sirene spiegate, le pattuglie della compagnia dei carabinieri di Lanusei che, però, hanno avuto difficoltà a raggiungere l’ufficio postale proprio perché la strada era sbarrata. Accertamenti in corso per quantificare l’eventuale entità del bottino.

