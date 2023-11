A Baunei, nella chiesa di Santa Maria Navarrese, è stata celebrata la cerimonia dedicata alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri.

È stato anche il momento della commemorazione dell’82esimo anniversario della battaglia di Culqualber e della giornata dell’Orfano.

Alla messa, celebrata da don Mariano Solinas e don Damiano Randriandrianina, erano presenti le più alte cariche militari e civili del territorio, oltre alle delegazioni delle compagnie di Lanusei e Jerzu con i rispettivi ufficiali, tra i quali i capitani Marco Mastrovito e Giacomo Rossi, e sottufficiali.

Al termine della cerimonia è stata ricordata la finalità dell’Onaomac (Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri), che si pone l’obiettivo di assistere nel loro percorso di studio gli orfani dei carabinieri caduti in guerra e in servizio, nonché i figli dei carabinieri in congedo e in servizio deceduti, anche mediante l’ospitalità in collegi di educazione e di istruzione.

