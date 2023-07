È stata ritrovata nel pomeriggio di oggi la Fiat Panda bianca con cui i banditi sono fuggiti dopo aver compiuto una rapina a mano armata nella villetta di Giuseppe Vacca, ex panettiere di Lanusei, a Porto Frailis. I carabinieri della compagnia di Lanusei, coordinati dalla Procura, l’hanno rinvenuta tra la vegetazione a ridosso della strada provinciale 27, nel territorio di Villagrande, vicino all’incrocio per la statale 198 che conduce a Ilbono.

L’auto è stata posta sotto sequestro dai militari della compagnia che la affideranno ai colleghi del reparto investigativo di Nuoro chiamati a effettuare analisi biologiche e dattiloscopiche. La rapina risale a martedì sera.

I banditi, con volto coperto, sono entrati in azione martedì sera in via Alisei, dove Giuseppe Vacca abita insieme alla moglie, Laura Demurtas. Hanno portato via denaro e sono fuggiti con la Panda del pensionato. Il fatto è accaduto dopo le 21, quando la banda ha fatto irruzione all’interno della proprietà di Vacca. L’ex panettiere stava innaffiando le piante in giardino e i banditi lo hanno minacciato con una pistola, intimandogli di accompagnarli dentro per consegnare loro i soldi che custodiva.

