La straordinaria longevità foghesina fa parlare ancora di sé. Oggi zia Maria Brundu ha spento 103 candeline. La lunga vita è una questione di famiglia. Il fratello di Maria, Antonio, ha raggiunto le 104 primavere. Mazzi di fiori, una torta e la bella famiglia riunitasi intorno a un tavolo per festeggiare la super nonnina.

Il lavoro nelle campagne ha scandito la sua vita tra le sue mansioni la raccolta del rosmarino. Maria ha avuto nove figli, ha dieci nipoti e cinque pronipoti. Vedova dal 1978 oltreché aver raggiunto una età invidiabile detiene un primato che in poche potranno vantare. Ebbe in un anno ben tre figli. Era il lontano 1957 e la donna partorì due gemelli a gennaio e una bambina a dicembre.

Stasera in casa la centotreenne ha ricevuto gli ospiti. A portarle gli auguri di tutto il paese il sindaco Bruno Chillotti, in doppia veste, istituzionale e come genero di Maria. Con lui gli assessori Rita Melis e Tore Mura e il consigliere Giuseppe Corona: «Auguriamo a Maria di festeggiare tanti altri compleanni in salute».

