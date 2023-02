A Perdasdefogu manca il pediatra da più di dieci giorni.

Bambini e ragazzi in età pediatrica potranno essere assistiti da due professionisti a Tertenia o a Bari Sardo, previa scelta di mamme e papà.

I genitori però manifestano preoccupazione. Far viaggiare i bambini malati da un paese all'altro diventa per tanti un disagio enorme. La speranza è che nel centro ogliastrino possa arrivare stabilmente un medico per i più piccoli.

Intanto sul web gira la foto di una bimba con una stola e un messaggio: «Pensati senza pediatra». Lo scatto è stato realizzato da una mamma, Lucia Lai. Un'immagine simbolo che in tantissimi stanno condividendo soprattutto sui canali di messaggistica istantanea.

