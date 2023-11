Momenti di paura questa mattina in via I Maggio a Tertenia dove è scoppiato un incendio in una palazzina.

Le fiamme hanno interessato il vano scala del condominio, dove hanno divorato alcuni attrezzi da lavoro, mentre il fumo ha invaso i piani superiori. Negli appartamenti in quel momento c’erano diversi inquilini. Una 54enne è stata soccorsa dal 118 per le inalazioni dei fumi di combustione.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tertenia e i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza lo stabile.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata