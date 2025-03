È definitivo l'ergastolo per Shahid Masih, il carrozziere pakistano che nel 2021 uccise Mirko Farci, figlio della sua ex compagna, Paola Piras, ferita con diciassette coltellate.

Oggi pomeriggio, la Cassazione ha confermato la condanna alla pena massima. Il 32enne, che si trova nel carcere di Uta, era stato condannato dalla Corte d’Assise di Cagliari il 15 febbraio 2023 e poi in appello il 3 maggio 2024, sempre con lo stesso verdetto.

Si chiude così in via definitiva il caso che aveva suscitato profonda indignazione in tutta Italia per la ferocia con cui il killer aveva inveito sul ventenne che, in quella drammatica alba dell’11 maggio 2021, tentava di difendere la madre.

Ad assistere l’imputato, reo confesso, c’era l’avvocato Federico Delitala, mentre le parti civili si sono costituite con i legali Marcello Caddori (Paola Piras, Lorenzo Farci, fratello di Mirko, Maria Pisu e Roberto Farci, nonna e zio paterni di Mirko) e Maurizio Corda (Stefania Piras, sorella di Paola).

© Riproduzione riservata