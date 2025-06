Svolta importante per la viabilità dell’Ogliastra: è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della strada provinciale 27 nel territorio di Villagrande Strisaili. L’assessorato regionale all’Ambiente ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’intervento senza ulteriori valutazioni di impatto ambientale, aprendo così la strada all’avvio dei lavori.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 4,8 milioni di euro, è finanziata con fondi regionali e promossa dalla Provincia di Nuoro. I lavori interesseranno quattro tratti distinti del percorso — Bosco Santa Barbara, Sothai, Columbano e Tricarai — attraverso opere di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale.

Tra gli interventi più significativi figura la costruzione di un viadotto lungo 153 metri sul Rio Sothai. Il progetto prevede inoltre l’allargamento della carreggiata, la rettifica di curve pericolose e l’adeguamento dell’intero tracciato alla categoria C1, adatta a traffico misto di veicoli leggeri e pesanti.

«La S.P. 27 è un’arteria vitale per la mobilità in un territorio straordinario come l’Ogliastra», ha dichiarato l’assessora regionale Rosanna Laconi. «Garantire un accesso sicuro e moderno a queste zone significa riconoscere pari diritti di cittadinanza e offrire vere opportunità di sviluppo».

L’arteria collega Villagrande Strisaili con Tortolì e la statale 389, rappresentando uno dei principali collegamenti tra il centro dell’Ogliastra e il Nuorese. Attualmente, la strada presenta gravi criticità strutturali, con pendenze eccessive, fondo stradale deteriorato e curve strette che mettono a rischio la sicurezza, soprattutto per i mezzi pesanti.

