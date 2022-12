Beffa in Ogliastra. Finale dei mondiali di calcio vietata per assenza del segnale Rai.

Da Tortolì ad Arzana, passando per Ilbono, Lotzorai, Bari Sardo e così in tutti gli altri paesi: nessuno può assistere all'atto finale della massima competizione calcistica internazionale.

L'unica alternativa è collegarsi su RaiPlay, la piattaforma di streaming video gratuita della Tv di Stato che si può vedere da computer, tablet, smartphone e smart tv.

Una vera e propria beffa per migliaia di appassionati e per i titolari di locali pubblici dove in tanti avevano scelto di incontrarsi per godersi uno spettacolo di portata internazionale che va in scena ogni quattro anni.

