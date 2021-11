Nuovo blitz antidroga in Ogliastra. I carabinieri della Stazione di Tertenia e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Jerzu hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne di Tertenia.

Nella zona di "Presentau", nella marina di Tertenia, i militari hanno proceduto al controllo di un’abitazione estiva e di un’auto, in uso al giovane. Sono stati recuperati vari involucri contenenti cocaina e marijuana, per un peso complessivo rispettivamente di venti grammi e cinquanta grammi, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Tutto è stato sequestrato.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lanusei.

