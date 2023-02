Il conducente di un Range Rover Sport è rimasto ferito attorno alle 17 dopo che la sua auto, a causa del fondo stradale reso insidioso dalla neve, si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto al chilometro 43 poco prima del bivio di Villagrande sulla strada statale 389 per Lanusei.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Lanusei e i vigili del Fuoco.

Fabio Ledda

