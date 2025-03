A terra pattuglie di carabinieri ovunque, a cinturare l’abitato. Dall’alto un elicottero a monitorare gli spostamenti. Gli abitanti di Tertenia si sono svegliati ieri mattina sotto l’assedio dei carabinieri del comando di Nuoro. Ingente il numero di militari entrato in azione all’alba per il controllo del territorio. L’imponente blitz dell’Arma è scattato (anche) in conseguenza alle minacce di cui, di recente, è stato vittima il maresciallo Sandro Murredda, comandante della stazione locale. Non è dato sapere se siano state dirette o indirette - tramite intercettazioni, telefoniche e ambientali, di persone sospette - anche perché sui fatti gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

Da qualche giorno, i vertici provinciali dell’Arma hanno però sollevato il livello di sorveglianza a tutela del sottufficiale destinatario di atti ingiuriosi. Che è di fatto sotto protezione.

Le intimidazioni al comandante della stazione dei carabinieri di Tertenia sono soltanto l’ultimo di una serie di analoghi episodi di cui, negli ultimi tempi, sono rimasti vittime sul territorio esponenti delle forze dell’ordine, fra auto incendiate e scritte sui muri dei cimiteri.

