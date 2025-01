Transito interrotto per trenta giorni sulla strada provinciale 63.

Il collegamento viario tra l’Orientale e Santa Maria Navarrese subisce uno stop a partire da domani per consentire a un’impresa di Lanusei, che nei mesi scorsi si è aggiudicata un appalto della Provincia di Nuoro, di mettere in sicurezza il ponticello al chilometro 5.700.

Per mezzi e operai l’area cantiere sarà di 100 metri lineari, quanto basta per deviare il traffico di diversi chilometri sia in entrata che in uscita da Santa Maria Navarrese.

Per raggiungere la località turistica gli utenti della strada dovranno proseguire verso Baunei e deviare per le campagne di Osulai. La Provincia, come emerge dall’ordinanza, non ha individuato percorsi alternativi.

