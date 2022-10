Si è ustionato in varie parti del corpo mentre con la benzina accendeva il fuoco nel giardino della sua abitazione per bruciare le sterpaglie. L’incidente domestico è avvenuto a Lotzorai, nel comune della costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro.

L’uomo, 38 anni originario del paese, secondo le prime ricostruzioni stava alimentando il fuoco nel giardino della sua casa quando la fiammata di ritorno lo ha investito al volto.

Dopo le prime cure da parte degli operatori del 118, accorsi sul posto, il giovane è stato affidato ai medici dell’elisoccorso che lo hanno trasferito in codice rosso al Centro ustioni dell’ospedale civile di Sassari.

L’uomo ha riportato gravi ustioni sul volto, sul collo e sul tronco, le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita.

