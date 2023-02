Riconoscimento speciale per la Sardegna ai Green Travel Award 2023.

L’Arbatax Park Resort ha ricevuto la Menzione d’onore Decennio del Mare Unesco, il premio attribuito dal GIST-Gruppo Italiano Stampa Turistica alle eccellenze del turismo sostenibile e responsabile italiane ed estere.

La consegna del premio – dalle mani di Francesca Santoro, specialista di programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco e coordinatrice del programma di Ocean Literacy – è avvenuta nell’ambito della BIT, la Fiera del turismo di Milano.

L’Arbatax Park Resort si riconferma, dunque, come punto di riferimento per il turismo rispettoso dell’ambiente grazie a un concetto di sostenibilità che non si esaurisce con le buone pratiche, ma implica attività di integrazione e di valorizzazione nel rispetto della storia, delle tradizioni e delle preziosità del territorio sardo.

All’Arbatax Park grande attenzione viene ogni giorno prestata alla raccolta differenziata, al riciclo totale dei rifiuti, al compostaggio di tutto il materiale organico, al recupero dei rami secchi e delle acque piovane.

E poi spazio all’energia pulita, con implementazione ogni anno di ulteriori pannelli fotovoltaici e con l’obiettivo di arrivare, in futuro, a rappresentare il primo “resort carbon neutral” in Sardegna.

La struttura sta anche eliminando i materiali usa e getta e promuove iniziative di “clean up” in cui vengono coinvolte associazioni, cittadini e turisti per la raccolta della plastica da spiagge e fondali a bordo della M/y Stella, una barca di pescatori restaurata dal Gruppo Mazzella e dotata di propulsione elettrica, premiata al Salone Nautico di Venezia 2022 come Miglior eco imbarcazione del Mediterraneo.

L’Arbatax Park Resort si avvale inoltre della rete degli orti solidali, oltre 100.000 mq di terreni adiacenti al resort che forniscono frutta e ortaggi a chilometro zero per i ristoranti della struttura. La sostenibilità è anche nelle serate gastronomiche dedicate alle ricette salutari dei Centenari durante la rassegna “A Chent’annos … a tavola!” per far conoscere le tradizioni della cucina d’Ogliastra, una delle 5 Blue Zone al mondo, o la valorizzazione dei musicisti sardi emergenti grazie agli eventi estivi di InCantos.

«Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, importante perché conferito da un’organizzazione mondiale come l’Unesco e da una prestigiosa associazione di giornalisti che apprezzano i nostri sforzi per preservare questo incantevole angolo d’Italia a vantaggio dei turisti italiani e internazionali e che abbiamo il dovere di lasciare alle generazioni future» le parole dell’imprenditrice e fondatrice della struttura Angela Scanu Mazzella.

