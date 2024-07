Signora Ilma Mereu, 91 briose primavere, ha ricevuto un omaggio da alcuni concittadini per il suo impegno nella cura del verde. La sua splendida terrazza fiorita che affaccia su via Roma incanta i passanti che spesso gli dedicano qualche scatto. Ma la sua passione per il verde l’ha spinta ad acquistare un piccolo orto abbandonato nel centro storico e rimetterlo a nuovo. L’ha pulito, diserbato e reso un gioiello. Ha fatto tutto da sola, a 91 anni. Così, alcuni suoi concittadini, molti dei quali suoi ex alunni - signora Ilma era un’insegnante - hanno deciso di premiarla per ringraziarla per il suo impegno.

Si sono organizzati tramite Whatsapp e in quattro e quattr’otto hanno acquistato un alberello e una targa - realizzata da Gianleonardo Viglino - che è stata consegnata ieri in gran segreto. Infatti, per la signora Ilma è stata una vera sorpresa. Con la complicità della nipote Maria Domenica Rabissoni, signora Ilma è stata accompagnata nell’orticello recuperato all’abbandono.

Lì ad attenderla c’erano le sue amiche e gli organizzatori della sorpresa. Tra gli organizzatori, Marisa Murgia che spesso ha sottolineato l’impegno di signora Ilma per Lanusei: «L’idea è nata in maniera molto spontanea su Whatsapp e tante persone hanno subito aderito, a testimonianza di quanto sia benvoluta e apprezzata. È un pensiero per dirle grazie per il suo impegno».

