Non c’è pace per i pazienti allettati che a Lanusei attendono di ricevere panni e traverse. Questa volta a portare all’attenzione il problema è Loredana Loddo, che si prende cura del fratello Stefano, allettato per una malattia muscolare, che lo rende totalmente dipendente dagli altri, la sorella e le badanti.

I panni sarebbero dovuti arrivare il 19 novembre ma reclami, tempo passato ad attendere in linea al call center della Santex, solleciti all’Urp della Asl, non sono stati sufficienti per ricevere i presidi per tempo. Dei panni nemmeno l’ombra, costringendo la famiglia all’acquisto nelle normali farmacie. E il 19 febbraio dovrebbe arrivare la consegna per i successivi tre mesi.

Loredana non ne può più e racconta: «Le consegne non avvengono mai al giorno stabilito. Ogni tre mesi ci sono sempre scuse per il ritardo dei panni. Ogni volta è una lotta con la Santex, con i corrieri. Una volta mi hanno consegnato i panni di un altro paziente, consegne mai avvenute, dicono che mancano le materie prime e poi nelle farmacie i panni ci sono. È una situazione che non può andare avanti. È gravissimo, la pazienza ha un limite. Questa situazione va avanti da quando è stato dato in gestione il servizio delle consegne agli esterni».

