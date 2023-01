L’atto aziendale dell’Asl Ogliastra è stato «sostanzialmente» promosso.

La Regione ha espresso parere favorevole allo strumento che definisce le norme di organizzazione e di funzionamento dell’Azienda e che, in particolare, costituisce il modello organizzativo e le relative linee strategiche generali, compresi gli aspetti dinamici della gestione aziendale. Tuttavia, entro 30 giorni, sono attese piccole modifiche e integrazioni.

L’assessore alla Sanità, Carlo Doria, ritiene che «nell’atto aziendale occorre specificare che la definizione del numero di strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici sia coerente con le risorse annualmente assegnate senza ricorrere a risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale».

Lo stesso esponente della Giunta Solinas raccomanda «il rispetto del rapporto tra strutture complesse e strutture semplici e semplici dipartimentali» e chiede di «giustificare l’eventuale superamento del valore del 20 per cento per le strutture semplici dipartimentali, per ragioni organizzative, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa». I sindacati si ritengono moderatamente soddisfatti e continuano a sollecitare il potenziamento dei reparti carenti di personale, oltre alla riapertura del nido chiuso da quasi un anno.

