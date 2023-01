Cardiologi dell’Aou di Sassari accorrono al capezzale del reparto sguarnito dell’ospedale di Lanusei.

L’Asl Ogliastra ha stipulato una convenzione per assicurare prestazioni mediche aggiuntive nel reparto di Cardiologia, da qualche tempo indebolito per la carenza di risorse umane. Lo schema convenzionale ha validità fino al 31 dicembre prossimo.

Oltre a Cardiologia in ospedale puntellano l’ambito endoscopico. Anche in questo caso i rinforzi arrivano da Sassari, sempre «a causa dell’indisponibilità temporanea di personale medico», motivo per cui l’Asl Ogliastra ha manifestato l’interesse alla stipula di una «convenzione per garantire prestazioni professionali di endoscopia nell’area medico-chirurgica per prestazioni».

Per le prestazioni erogate al Nostra Signora della Mercede l’Asl guidata da Andrea Marras ha stanziato 96 mila euro da corrispondere all’Azienda ospedaliera universitaria.

© Riproduzione riservata