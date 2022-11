Comincia a delinearsi la dinamica dell’incidente avvenuto stamattina a Gairo in cui ha perso la vita Bruno Scattu, ex operaio forestale di 72 anni.

L’uomo aveva portato fuori dal cortile di casa la sua auto, probabilmente è sceso senza inserire il freno a mano e la macchina è andata contro il cancello, sradicandolo, mentre la vittima lo stava chiudendo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della guardia medica e del 118, anche con un elicottero dell’Areus, ma per Scattu non c’è stato nulla da fare. Schiacciato dal cancello, è morto sul colpo per un trauma cranico.

Presenti anche i Carabinieri di Gairo e della compagnia di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi.

