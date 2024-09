Rimasta vedova giovanissima, Clelia Guelpa è stata la balia di decine di bambini, al servizio di tante famiglie di Tortolì. Oggi la donna ha compiuto 100 anni. L’ambito traguardo è stato festeggiato con parenti e amici stretti. Le ha fatto visita anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che le ha donato una targa augurale a nome dell’intera cittadinanza.

Signora Clelia è nata a Tortolì da una famiglia di imprenditori del Biellese che erano arrivati in Ogliastra per lavorare al potenziamento del porto di Arbatax. Anche sua mamma, Monserrata Todde, era originaria di Tortolì. Qui Clelia Guelpa si era sposata, restando presto vedova. Da quell’evento, che ha segnato la sua vita, ha sempre indossato abiti neri. Per lavoro ha allevato molti bambini, seguendoli anche nelle successive fasi di crescita.

Ieri attorno alla tavola imbandita la signora Clelia ha raccontato aneddoti e storie del suo secolo di vita.

© Riproduzione riservata