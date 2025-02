È caduto in un canale di raccolta delle acque piovane ed è rimasto lì, in attesa dei soccorsi, non riuscendo più a uscire. È successo ieri, a Jerzu, intorno alle 17.

Ma per il cagnolino, la storia ha avuto un lieto fine. Sul posto sono infatti arrivati i vigili del fuoco di Lanusei che lo hanno portato in salvo.

L’animale è stato poi affidato alle cure veterinarie dell’Ats Ogliastra.

