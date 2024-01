Il sindaco di Seui Fabio Moi, pubblica sui social l'appello-invito rivolto ai candidati futuri governatori della Ras. Nel documento, Moi invita i candidati a Seui richiamandoli alla necessità di una presa di posizione chiara in merito alle strategie politiche di ciascuno per la salvezza delle zone interne. Il sindaco descrive le difficoltà in cui amministrare diventa resistere nuotando controcorrente tra gli effetti dei tagli e depotenziamenti di servizi e diritti.

Il primo cittadino, quasi a scanso di equivoci, ribadisce ancora una volta, nero su bianco, il radicale rifiuto del Piano di dimensionamento scolastico come pure del prossimo, quello a studio, che investirà i Servizi di Guardia medica.

Mentre in paese da lunedì scorso implacabile prosegue la mobilitazione popolare contro i tagli alle autonomie studiati dal dimensionamento e formalmente in atto dallo scorso 5 gennaio. Per il Comprensivo Filiberto Farci la morte annunciata nel volgere di uno, forse, due anni contro cui c'è stata la levata di scudi della comunità e dell'amministrazione comunale.

Le novità: alla segreteria del Farci, questa mattina sono fioccate le richieste dei nullaosta degli iscritti; da lunedì prossimo gli studenti del liceo torneranno a scuola ma per non interrompere la protesta saranno in autogestione; mercoledì alle 9 in programma una manifestazione.

Fissata per il 30 gennaio la riunione della commissione Cultura per il vaglio di conformità degli emendamenti alla proposta di legge che andrà al voto in Consiglio regionale il primo febbraio che il paese in mobilitazione permanente aspetta.

