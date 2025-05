Ad Arzana si muovevano due gruppi rivali in lotta per il controllo del territorio, con interessi nel narcotraffico. In questo contesto sarebbero da collocare secondo gli inquirenti, il ferimento di Sandro Arzu, scampato ad un agguato, l’omicidio di Beniamino Marongiu, ucciso il 9 luglio 2024 alle 9 del mattino e altri episodi.

Gli inquirenti durante la conferenza stampa in Procura a Lanusei

In relazione all’omicidio Marongiu sono stati notificati cinque provvedimenti di fermo che ora dovranno essere vagliati dal giudice. In relazione all’arresto di Sandro Arzu sono emersi dettagli sulle circostanze del arresto dopo due anni di latitanza. La pistola trovata in suo possesso è stata inviata ai laboratori del Ris per le analisi.

