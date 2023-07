Non voleva farla apparire come una cosa eccezionale, in effetti sono stati i cittadini che lo hanno visto al lavoro a ringraziarlo e non lui a comunicare l’operazione di decoro sulle strade comunali. Lodovico Piras, sindaco 41enne di Girasole, ha imbracciato il decespugliatore e ha tagliato l’erba all’ingresso del paese che amministra da un anno con la fascia tricolore indosso ma di cui è stato vice e assessore nei precedenti dieci anni.

Approfittando di un’ora libera da impegni istituzionali e professionali, ha tagliato l’erba vicino alla rotonda di via Nazionale fresca di inaugurazione.

«I ragazzi dei cantieri socialmente utili non hanno fatto in tempo a concludere la manutenzione delle strade e dunque sono andato io», ha detto Piras al culmine della giornata di festa (Pratzas in festa) che a Girasole ha richiamato un elevato numero di visitatori.

Di sicuro non è così abituale che un sindaco si prenda la briga di effettuare in prima persona lavori di manutenzione.

Ma Lodovico Piras non è nuovo a iniziative simili. Le ultime pochi giorni fa, quando si è ritagliato qualche ora dal suo lavoro per sistemare le strade posando catrame a freddo. Tutto in nome di sicurezza e decoro.

