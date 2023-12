Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata oggi pomeriggio. È Alfa l’ospite del Capodanno in piazza a Tortolì. Come anticipato sull’edizione de L’Unione Sarda di venerdì scorso, l’associazione Amo il mio paese ha scelto il giovane artista genovese per animare l’evento che si terrà nel piazzale Porrà, sempre in via Monsignor Virgilio, anche questa una novità rispetto allo scorso anno quando lo spettacolo si è tenuto sul piazzale del multipiano. Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, è l’autore di “Bellissimissima <3”, con il cuore scritto come si faceva quando le emoji non erano così facili da mostrare attraverso una tastiera.

Sta avendo un successo forte. La sua hit è uscita lo scorso maggio e ha vissuto, tra primavera ed estate, una popolarità sensazionale. Il pezzo, certificato disco d’oro, ha macinato più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando uno dei brani più famosi dell’artista e uno dei più forti dell’estate 2023. L’associazione presenta l’ospite con entusiasmo: «Nonostante la sua giovane età, Alfa ha già lasciato un’impronta indelebile nella scena musicale: con oltre 486 milioni di stream, 130 milioni di visualizzazioni su YouTube, e numerosi dischi di platino e d’oro, ha incantato le classifiche con le sue ultime hit e ha conquistato la partecipazione tra i big del prestigioso palco di Sanremo 2024».

L’anteprima di Capodanno nella cittadina è affidata a Giuliano Marongiu, diventato ospite fisso della piazza. S’inizierà il 29 dicembre con un evento in cui saranno protagoniste le maschere tradizionali, mentre il giorno successivo lo showman originario di Ovodda salirà sul palco insieme all’artista di Oliena Maria Luisa Congiu per la rassegna Natale in folk. Prima del gran finale di San Silvestro in cui sarà lo stesso Marongiu ad annunciare l’ospite di grido.

© Riproduzione riservata