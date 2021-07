Ancora nessuna traccia del 55enne friulano, in vacanza a Lotzorai, disperso dal 25 luglio nel Supramonte di Baunei.

In azione anche oggi, dall’alba a sera, decine di uomini e donne di Soccorso Alpino e forze dell’ordine, che hanno battuto per tutta la giornata i sentieri attorno all’area dove è stata ritrovata l’auto dell’uomo e dove il suo telefono ha agganciato le ultime celle, ovvero quelli di Cuili Onammarra e Mereu, Arcada de Lupiru, Bidunie, Bacu Sa Femmina e Bacu Eritili. I sopralluoghi non hanno però portato a nulla.

In azione, coordinati dal quartier generale installato a Campudorgiu, oltre 30 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, circa 15 Vigili del Fuoco e poi il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, Polizia della Questura di Nuoro e i carabinieri della Stazione di Tortolì.

La sorte del 55enne resta però un mistero. Le ricerche - rese particolarmente complesse dalla vastità del territorio( particolarmente impervio) e anche dalle alte temperature, proseguiranno anche nella giornata di domenica.

