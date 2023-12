Un uomo di 78 anni è in ospedale in gravi condizioni, con varie fratture e un sospetto trauma cranico, dopo essere stato investito da un'auto che transitava in via Maria Carta, nel centro abitato di Bari Sardo.

L’episodio è accaduto poco prima delle 13 di oggi.

Sull’incidente stanno svolgendo indagini gli agenti della polizia stradale di Lanusei.

Sul posto anche i colleghi del commissariato di Tortolì e il personale del 118 che ha trasportato l’anziano pedone all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Notizia in aggiornamento

